В работе Facebook и Instagram снова произошел сбой

Пользователи Instagram и Facebook пожаловались на сбой в работе социальных сетей.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Downdetector.

Детали: По данным сервиса, 58% пользователей Instagram заявили о проблеме с новостной лентой, 33% не смогли войти в соцсеть и 8% сообщили о неудачных попытках воспользоваться веб-версией.

Отмечается, что большинство проблем с работой Instagram было зафиксировано в Лондоне, Париже, Лиссабоне. Порту, Монреале, Торонто, Нью-Йорке, Майами и Лос-Анджелесе.

На сбой в Facebook жаловались преимущественно жители восточного побережья США, Мексики, бразильского Сан-Паулу и австралийского Сиднея.

Среди них 80% испытывали проблемы с работой сайта в целом, 20% отметили неполадки со входом.

Не так давно в работе этих сервисов также был сбой.