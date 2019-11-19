Пожар в воинской части на Львовщине погубил офицера и травмировал еще одного

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Вторник, 19 ноября 2019, 08:53

Под утро в воинской части в поселке Старычи Львовской области произошел пожар, из-за которого один офицер погиб и один получил ожоги и травмы.

Источник: Facebook-страница Сухопутных войск Вооруженных сил Украины

Дословно: "Сегодня, 19 ноября 2019 года, около 5.00 утра в одной из воинских частей, которая дислоцируется в поселке Старычи, Яворовского района Львовской области, произошел пожар. Вследствие возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск.

Пожар локализован".

Детали: Причины и обстоятельства происшествия выясняют представители Военной службы правопорядка ВСУ и Национальной полиции.

Темы: пожар армия Вооруженные силы


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