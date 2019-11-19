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Россия проводит масштабные учения в Черном море

Вторник, 19 ноября 2019, 08:58

19 ноября в акватории Черного моря начались учения ВМФ России, в которых участвуют более десяти кораблей и судов флота, а также авиация.

Источник: портал Flot.com со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ

Дословно: "В ходе маневров запланировано выполнение ракетных и артиллерийских стрельб. В частности, к учениям привлечены фрегат "Адмирал Эссен", малый ракетный корабль "Вышний Волочек", большой десантный корабль "Азов", морские тральщики "Турбинист" и "Ковровец", а также вспомогательные суда". 

 

Детали: Отмечается, что во время учений экипажи кораблей отработают траление, ведение морского боя, поиск и уничтожение подводной лодки, обнаружение и нанесению удара по береговому командному пункту, отражение воздушного нападения условного противника. 

 



В маневрах также задействуют истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота.

Темы: РосcияЧерное мореармия
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