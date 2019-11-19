Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мужчина в Днепре подорвался на гранате

Вторник, 19 ноября 2019, 11:52

Утром 19 ноября в Днепре мужчина 1975 года рождения подорвался на гранате, полиция допускает самоубийство.

Источник: пресс-служба полиции Днепропетровской области

Дословно: "19 ноября около 6 утра во дворе дома по улице Гладкова города Днепр произошел взрыв неизвестного предмета, предварительно, гранаты.

В результате мужчина 1975 года получил телесные повреждения, от которых погиб".

Детали: На месте происшествия работала следственно оперативная группа и взрывотехники.

 

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статьям 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 115 с пометкой самоубийство УК.

Сейчас правоохранители рассматривают все версии происшествия и устанавливают обстоятельства взрыва.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияДнепр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
Все новости...
Реклама: