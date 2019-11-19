Мужчина в Днепре подорвался на гранате

Утром 19 ноября в Днепре мужчина 1975 года рождения подорвался на гранате, полиция допускает самоубийство.

Источник: пресс-служба полиции Днепропетровской области

Дословно: "19 ноября около 6 утра во дворе дома по улице Гладкова города Днепр произошел взрыв неизвестного предмета, предварительно, гранаты.

В результате мужчина 1975 года получил телесные повреждения, от которых погиб".

Детали: На месте происшествия работала следственно оперативная группа и взрывотехники.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статьям 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 115 с пометкой самоубийство УК.

Сейчас правоохранители рассматривают все версии происшествия и устанавливают обстоятельства взрыва.