Мужчина в Днепре подорвался на гранате
Утром 19 ноября в Днепре мужчина 1975 года рождения подорвался на гранате, полиция допускает самоубийство.
Источник: пресс-служба полиции Днепропетровской области
Дословно: "19 ноября около 6 утра во дворе дома по улице Гладкова города Днепр произошел взрыв неизвестного предмета, предварительно, гранаты.
В результате мужчина 1975 года получил телесные повреждения, от которых погиб".
Детали: На месте происшествия работала следственно оперативная группа и взрывотехники.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статьям 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 115 с пометкой самоубийство УК.
Сейчас правоохранители рассматривают все версии происшествия и устанавливают обстоятельства взрыва.
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