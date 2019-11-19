В Украине будет ветрено, сыро и морозец

В ближайшие дни в Украине будет холодно, влажно и облачно, однако существенные осадки не прогнозируются.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Наступает сейчас такой тяжелый облачный и влажный период с туманами, дождем и пронизывающим холодом до костей, что лучше бы дождь или снег нормальные. Восточный ветер начнет разгоняться до штормовых порывов – осторожно!".

Детали: 20 ноября в западных областях, в Одесской области и в Крыму дневная температура воздуха составит +10+15 градусов.

А вот жителям остальной территории Украины стоит кутаться плотнее в пуховики и надвигать глубже шапки на лоб – там прогнозируют +2+8 градусов. Серьезных осадков не предвидится.

В Киеве 20 ноября облачно, туманы и морось. Днем +4+5. Ветер восточного направления усилится в дневные и вечерние часы.

21 ноября в Украине похолодает. А с 22 ноября на Востоке и в большинстве центральных областей ночью ожидается -4-10 градусов.