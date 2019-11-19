Столтенберг о возвращении Украине захваченных кораблей: Россия давно должна была это сделать

НАТО приветствует возвращение украинских кораблей, захваченных Россией в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Я приветствую возвращение захваченных кораблей Украине. России давно надо было это сделать. Она не имеет права захватывать суда. Это не соответствует международным обязательствам РФ. Я думаю, что это хороший фактор, и надеюсь, что он будет способствовать прогрессу в реализации Минских соглашений и поможет усилиям в "нормандском формате" для поиска устойчивого политического разрешения кризиса в Украине ", - сказал он.

Столтенберг добавил, что главы МИД стран Альянса обсудят этот вопрос на встрече 20 ноября. "Я ожидаю, что министры обсудят этот вопрос", - сказал он.

"Мы хотим донести четкий сигнал России, что она должна обеспечить свободу судоходства в Азовском море и Керченском проливе", - подчеркнул генсек НАТО.

Напомним, 18 ноября Министерство иностранных дел России заявило, что передало Украине корабли, задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины подтвердил, что катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.