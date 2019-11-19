Все больше украинцев считают Голодомор 1932-33 гг. геноцидом — опрос

82% граждан Украины считают, что Голодомор 1932-33 гг. был геноцидом украинского народа.

Источник: опрос Социологической группы "Рейтинг", проведенный 29 октября - 4 ноября 2019 г.

Детали: Согласно результатам опроса, 82% граждан считают, что Голодомор 1932-33 гг. был геноцидом украинского народа. Тех, кто не поддерживает этот тезис - 11%, колеблются - 7%.

По сравнению с прошлым годом несколько возросло количество тех, кто однозначно согласен с этим утверждением. В 2018 году Голодомор признавали геноцидом 79% опрошенных, в 2017 - 77%, в 2016 - 72%, а в 2011 году так считали 58%.

При этом Голодомор признают геноцидом 95% жителей Запада, 87% - Центра, 72% - Юга и 61% - Востока.

В то же время в идеологическом разрезе заметно меньше склонны поддерживать это утверждение те, кто жалеет о распаде СССР. Несмотря на это, даже в этой группе наблюдается относительное большинство тех, кто согласен с признанием Голодомора геноцидом украинского народа.

73% опрошенных отметили, что в этом году планируют зажигать свечу в День памяти жертв Голодомора в память о погибших от голода. 20% сказали, что не будут этого делать. По сравнению с прошлым годом количество тех, кто намерен зажечь свечу, несколько возросло.

Инициатива зажечь свечу памяти находит несколько большую поддержку на Западе и в Центре (87% и 74% соответственно). В то же время на юге (68%) и Востоке (54%) тоже значительная часть опрошенных отметили, что примут участие в этой акции.

Инициатива зажечь свечу памяти чаще находит отклик среди старших опрошенных, чем среди младших.

Соответственно такое намерение имеет абсолютное большинство из тех, кто признает Голодомор 1932-33 гг. геноцидом. Несмотря на это, даже треть из тех, кто не поддерживает этот тезис, также отметили свои планы зажечь свечу памяти.

Было опрошено 3000 респондентов от 18 лет и старше путем личного интервью. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.