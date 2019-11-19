Чехия выдала Украине подозреваемого в многомиллионных хищениях

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Вторник, 19 ноября 2019, 15:55

Чехия выдала Украине гендиректора общества, которого разыскивали по подозрению в хищении оборудования Детско-юношеского учебно-спортивного центра профсоюзов города Киева "Авангард", закупленного за государственные средства.

Источник: прокуратура Киева, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Детали: 15 октября 2019 года подозреваемого арестовали на территории Чехии.

По результатам рассмотрения запроса украинской стороны компетентные органы Чешской Республики приняли решение об экстрадиции указанного лица.

18 ноября в аэропорту "Борисполь" украинским правоохранителям выдали подозреваемого.

Как пояснила спикера столичной прокуратуры Надежда Максимец, реконструкция ледового стадиона "Авангард" началась в 2010 году, а уже в 2013 прокурорская проверка установила миллионные злоупотребления, как со стороны должностных лиц центра, так и руководителя подрядной организации. В связи с этим было начато уголовные производства, но расследовались они не эффективно.

Прямая речь: "В 2018 году прокуратура активизировала следствие и по его результатам сообщила о подозрении экс-директору "Авангард" в растрате государственных средств (почти 15 млн грн -ред.) по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Сейчас обвинительный акт в отношении бывшего чиновника находится на рассмотрении в суде. Тогда в 2018 году было объявлено ​​подозрение и экс-гендиректору общества. Но он начал скрываться от следствия, в связи с чем был объявлен в розыск".

 

Дополнительно: Сейчас мужчина задержан следователями ГУ ЧП в г. Киеве и в суд подано ходатайство о применении в отношении него меры пресечения.

Валентина Романенко, УП
Темы: прокуратура Киев Чехия


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