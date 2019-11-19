Зеленский подписал закон о доступных пляжах для всех

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Вторник, 19 ноября 2019, 16:01

Президент Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении свободного доступа граждан к побережью водоемов.

Источник: пресс-служба офиса президента

Дословно: "Закон запрещает ограничение права общего водопользования, обеспечивает беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования и усиливает ответственность за любое ограничение такого доступа".

Детали: Согласно документу, ограничение доступа граждан к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, а также к берегам рек, водоемов и островов общего пользования наказывается штрафом от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).

Дополняется...

Украинская правда


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