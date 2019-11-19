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Зеленский подписал закон о доступных пляжах для всех

Вторник, 19 ноября 2019, 15:01
Зеленский подписал закон о доступных пляжах для всех

Президент Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении свободного доступа граждан к побережью водоемов.

Источник: пресс-служба офиса президента

Дословно: "Закон запрещает ограничение права общего водопользования, обеспечивает беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования и усиливает ответственность за любое ограничение такого доступа".

Детали: Согласно документу, ограничение доступа граждан к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, а также к берегам рек, водоемов и островов общего пользования будет наказываться штрафом от 3400 до 6800 грн (для граждан) и от 6800 до 11900 грн (для должностных лиц).

Повторные такие действия, совершенные в течение года, будут наказываться штрафом от 6800 грн до 11900 грн (для граждан) и от 11900 грн до 17000 грн (для должностных лиц).

Кроме того установка ограждений, которые ограничивают доступ гражданам к побережью, на земельных участках прибрежных защитных полос, находящихся в пользовании юридических или физических лиц, является основанием для прекращения права пользования такими участками по решению суда.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования" № 233-их Верховная Рада поддержала 29 октября 2019 года.

Украинская правда
Темы: Зеленскийводазаконодательство
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