Зеленский запретил сплошную вырубку деревьев в Карпатах

Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете на сплошную вырубку лесов в Карпатах.

Источник: сайт Верховной Рады

Дословно: "Этот законопроект направлен на совершенствование мер по охране елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошных рубок как с предпринимательскими, так и с оздоровительными целями".

Детали: Законом запрещается любая сплошная вырубка деревьев, в том числе и санитарных рубок. Закон восстанавливает мораторий на сплошную вырубку леса в Карпатах, который действовал до 2011 года.

Напомним: