Зеленский запретил сплошную вырубку деревьев в Карпатах

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Вторник, 19 ноября 2019, 16:46

Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете на сплошную вырубку лесов в Карпатах.

Источник: сайт Верховной Рады

Дословно: "Этот законопроект направлен на совершенствование мер по охране елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошных рубок как с предпринимательскими, так и с оздоровительными целями".

Детали: Законом запрещается любая сплошная вырубка деревьев, в том числе и санитарных рубок. Закон восстанавливает мораторий на сплошную вырубку леса в Карпатах, который действовал до 2011 года. 

Напомним:

  • 30 октября Рада приняла поправки к закону, вводящие запрет на сплошную вырубку елово-буковых лесов. Тогда за него проголосовал 301 депутат.

Темы: Зеленский Карпаты


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