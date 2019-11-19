Зеленский запретил сплошную вырубку деревьев в Карпатах
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Вторник, 19 ноября 2019, 16:46
Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете на сплошную вырубку лесов в Карпатах.
Источник: сайт Верховной Рады
Дословно: "Этот законопроект направлен на совершенствование мер по охране елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошных рубок как с предпринимательскими, так и с оздоровительными целями".
Детали: Законом запрещается любая сплошная вырубка деревьев, в том числе и санитарных рубок. Закон восстанавливает мораторий на сплошную вырубку леса в Карпатах, который действовал до 2011 года.
Напомним:
- 30 октября Рада приняла поправки к закону, вводящие запрет на сплошную вырубку елово-буковых лесов. Тогда за него проголосовал 301 депутат.
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