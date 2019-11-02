ООС: 13 нарушений режима прекращения огня

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Суббота, 2 ноября 2019, 07:10

1 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов.

"Вчера, 1 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не было", - доложили в штабе.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Темы: ООС Донбасс


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