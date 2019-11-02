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Выборы в Британии: Джонсон исключил сотрудничество с партией "Brexit"

Суббота, 2 ноября 2019, 11:21

Лидер Консервативной партии Борис Джонсон отверг предложение главы партии "Brexit" Найджела Фараджа создать блок для участия в досрочных выборах под названием "Leave alliance" ("Альянс за выход").

Как сообщает "Европейская правда", об этом Джонсон сказал в интервью "Sky News".

"Я исключаю пакт с кем-либо, так как не считаю, что делать это разумно. Мы гордимся нашими убеждениями, мы гордимся нашим консерватизмом "Единая нация", - сказал Джонсон.

Фарадж накануне заявил, что воздержится от выставления кандидата на каждое место в парламенте Великобритании, если премьер-министр откажется от сделки о выходе из ЕС и присоединится к нему в "пакте о ненападении".

Но Джонсон настаивает, что он не собирается договариваться ни с одним лидером партии к выборам 12 декабря.

"Единственным вероятным следствием голосования за них (других партийных лидеров), а не нас как консерваторов, является то, что вы делаете более вероятным, что вы получите Джереми Корбина и лейбористов и хаотическое созвездия других партий", - сказал он.

В Британии на 12 декабря назначены досрочные парламентские выборы. Их назначили после того, как в парламенте не удалось утвердить соглашение о Brexit и страна снова не смогла выйти из ЕС.

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