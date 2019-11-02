"Шахтер" резервным составом разгромил во Львове "Карпаты"

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Суббота, 2 ноября 2019, 16:02

Донецкий "Шахтер" в матче 13-го тура Премьер-Лиги со счетом 3:0 разгромил львовские "Карпаты".

Поединок прошел в субботу 2 ноября во Львове на полупустом стадионе "Украина".

Гости забили быстрый гол, играя во Львове резервным составом. В старте на игру вышел только один игрок основы - Тарас Степаненко, который после перерыва был также заменен. На десятой минуте вратарь "Карпат" Роман Подкова ошибся, выбивая мяч. В результате Андрей Борячук оказался один на один с голкипером и пробил в угол ворот - 1:0.

После забитого гола "Шахтер" не имел особых моментов у ворот "Карпат". Хозяева на 20-й минуте имели возможность отыграться. После удара Жоао Дженнингса мяч пролетел рядом со штангой.

На 59-й минуте Виктор Коваленко ударом головой после подачи углового увеличивает преимущество своей команды - 2:0. Через пару минут опять же был момент у "Карпат". Удар Ярослава Деда в шпагате отразил Алексей Шевченко, заменивший в этой игре в воротах Андрея Пятова.

На 63-й минуте удар с метров 20-ти Тете, и счет уже 3:0. На 90-й минуте момент забить хотя бы гол львовяне не использовали. Из штафного с метров 22-ти бил Фране Йовкович – мимо ворот.

Николай Аврамчук, УП
Темы: футбол


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