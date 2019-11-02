Нафтогаз подал в Стокгольмский арбитраж очередной иск против Газпрома

НАК "Нафтогаз Украины" подал в Стокгольмский арбитраж "Заявление о защите и встречные исковые требования" к российскому "Газпрому".

Источник: исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook

Дословно: "Количество страниц основного текста заявления превышает 500. К нему прилагаются 3 отчета международных экспертов, которые были специально для этого разработаны. Также прилагаются показания свидетелей и куча других приложений. Более подробно о наших исковых требованиях, а также о том, почему требования "Газпрома" являются необоснованными, напишу чуть позже", - заявил Витренко.

Детали: Исполнительный директор "Нафтогаза" отметил, что в качестве компенсации убытков Украина по решению предыдущего Стогкольмського арбитража государство уже фактически получила газ стоимостью более 2 млрд долл., который был поставлен "Газпромом" в Украину и средства от реализации которого фактически уплачены в госбюджет в качестве налогов и дивидендов "Нафтогаза".

Дословно: "Газпром" еще остается должен Украине 3 млрд долл. Мы рассчитываем, что мы спишем этот долг в 2020 году. А в 2021 рассчитываем на принятие решения по новому арбтиражу", - сообщил Витренко.

Предыстория: 18 апреля 2018 г. "Газпром" обратился в Стокгольський арбитраж с требованием о начале арбитража, требуя пересмотреть решение предыдущего Стокгольмского арбитража по транзитному контракту и требуя внесения изменений в контракт, поскольку считает, что транзитный контракт накладывает на "Газпром" "чрезмерные обязательства "- подавать для транзита не менее 110 млрд куб в год.

6 июля 2018 г. "Нафтогаз" обратился в арбитраж с требованием о пересмотре транзитного тарифа, который действует с 13 марта 2018 г. (дата обращения к Газпрому о пересмотре тарифа) до окончания контракта (1 января 2020 года) и компенсацию за невыполнение Газпромом обязательств подавать для транзита не менее 110 млрд куб в год начиная с 2018 года.

6 сентября 2018 г. Стокгольмский арбитраж принял решение о консолидации производств по обращению "Газпрома" и по обращению "Нафтогаза" в одно производство. 21 сентября был сформирован арбитражный суд, который рассматривает это дело, 25 февраля был утвержден процессуальный график.

В соответствии с этим графиком 14 июля 2019 г. "Газпром" подал "Заявление об исковых требованиях", в настоящее время подать "Заявление о защите и встречных исковых требованиях" получила Украина.

В октябре в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС о новом долгосрочном контракте на транзит российского газа через Украину, после которых вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил "разочарование".

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для достижения договоренностей по транзиту газа Украина должна "исключить из повестки дня судебные претензии".

В свою очередь президент РФ Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.