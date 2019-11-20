Зеленский рассказал, кем хотел быть и каков его лучший проект
Президент Владимир Зеленский рассказал, что хотел быть дипломатом или пограничником.
Об этом он сказал во время встречи с молодежью в рамках Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной", куда пришел вместе с женой Еленой.
Зеленского спросили, думал ли он, что станет президентом, хотел ли когда-то учиться за рубежом.
"Я хотел учиться на дипломата в Киеве. Но я тогда жил в Кривом Роге – и Киев был для меня зарубежьем", – ответил президент.
"Я хотел быть пограничником", – сказал он и добавил, что как президент в какой-то мере охраняет границу.
Когда его спросили о самом успешном проекте, Зеленский ответил: "Я думаю, что все успехи, которые у меня были, они не самостоятельные успехи. Мой лучший проект – это моя семья. Потому что это очень мощное объединение. Потому что с самого начала, когда мы поженились, мы сделали студию "Квартал 95", потом у нас появлялись дети и проекты. Поэтому я не могу сказать, что я в жизни что-то сделал сам".
"Я думаю, что мы очень крепкие, когда мы не в одиночку, а когда рядом люди, которые тебя любят, которые тебя уважают и делают тебя тем, кто ты есть", – добавил он.
"Что касается наилучшего проекта – я считаю, что он впереди. Потому что нельзя жить без мечты... Я уверен, что в течение этих 5 лет мы сделаем, чтобы Украина была лучшим европейским проектом", – сказал Зеленский.
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