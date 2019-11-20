Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеркаль: Украина "вжарит" РФ на компенсации после решения суда в Гааге

Среда, 20 ноября 2019, 08:51
Зеркаль: Украина вжарит РФ на компенсации после решения суда в Гааге

Украина будет добиваться взыскания компенсаций из России в случае, если Международный суд ООН вынесет решение о проигрыше РФ по делу Украины против России, которое касается Крыма и Донбасса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью в эфире 24 канала рассказала заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

По ее словам, решение по существу по делу может быть известно примерно в 2022 году.

"Конечно, мы не знаем, где будет Россия в 2022 году, а где будем мы, и что будет в мире. Но после этого мы можем, и, думаю, что и должны, поставить вопрос о компенсации после решения за ущерб в связи с финансированием Россией терроризма на территории Украины", - сказала она.

Она добавила, что компенсации будут касаться не только финансирования терроризма, но и расовой дискриминации в Крыму.

Зеркаль подчеркнула, что вопрос компенсаций ставится после того, как устанавливаются факты и признаются действия нарушения.

"Я более чем уверена, что все факты, которые мы вкладывали в меморандуме о расовой дискриминации в Крыму, также найдут свое подтверждение и будут приняты судом как нарушение", - сказала она.

На вопрос, "вжарит" ли Украина Россию на деньги после решения суда, Зеркаль ответила, что все же она дипломат, чтобы высказываться такими фразами, но после этого добавила, что "вжарить надо".

"Вжарим-вжарим. Если позволят, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!", - сказала она.

Напомним, 8 ноября Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по делу Украины против России за нарушение двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Впереди - принятие судом решения по существу, которое может быть вынесено ориентировочно в 2022 году.

Читайте также: "Победа полная, но не последняя: что означает решение суда ООН по Крыму и Донбассу"

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДРосcиясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
МИД
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
Все новости...
Реклама: