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Зеленский заинтересовался идеей утреннего "шоу"

Среда, 20 ноября 2019, 09:10

Президент Владимир Зеленский задумался над идеей проводить онлайн утреннюю зарядку.

Во время встречи с молодежью в рамках Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной" школьник из Кривого Рога отметил, что чтобы страна была спортивнее, можно сделать зарядку с президентом.

Другие поддержали, что онлайн можно и в 6 утра заниматься.

Супруга президента Елена ответила: "Была такая идея – но, мне кажется, это похоже на советские времена, когда есть генеральный секретарь – и Гимн петь еще после этого".

Но сам Владимир Зеленский сказал: "Если люди хотят, если онлайн зарядка – это прикольно. Можно в 7 утра – смотрите сами. А это классно. Мне интересно. Я не смогу прогулять".

Елена Зеленская пошутила: "Можно пилотную (зарядку) сделать, с Кривого Рога начнем".

Президент же добавил, что "школьная олимпиада" может стимулировать местные власти подготовить стадионы и спортивные площадки для школьников.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Зеленский
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