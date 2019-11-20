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Зеленский поделился своей философией

Среда, 20 ноября 2019, 09:47

Президент Владимир Зеленский говорит, что пошел в политику из-за своей философии: каждый день делать что-то полезное и достигать маленьких побед.

Источник: трансляция Офиса президента со встречи Зеленского со школьниками в рамках Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной", на которую он пришел вместе с женой Еленой.

Прямая речь: "Я живу и всегда жил одним днем: что сегодня я могу сделать для кого-то. Я всегда просыпаюсь с такой фразой: что сегодня я могу сделать - маленький шаг для кого-то?

Я посчитал, что если я пойду в политику и буду действовать так, как я действовал до этого в бизнесе, что я могу сделать? Чтобы кто-то от этого не страдал или кто-то радовался, или кому-то просто помочь иногда. Может, это не стратегия президента, может это не правильно – но мне очень хотелось помогать просто людям. Честно.

Поэтому я каждый день ставлю такую ​​задачу себе: это маленькие победы – иногда люди их не видят, потому что мы не делаем из всего пиар. И не должны делать. Сейчас такое время: если что-то не показали средствам массовой информации – никто об этом не знает. Но главное, что ты знаешь об этом.

Главная уважение – это твое уважение к себе. Чтобы мы не думали: "ай, никто не увидит, можно так сделать – никто не узнает", – все всё узнают и все всё увидят – потом, с годами, не важно. Сам для себя.

Если вам такая философия интересна, то для меня это критерий, зачем я прожил день. И у меня есть много дней, когда я прихожу домой и у меня нет настроения, потому что я понимаю, что день пустой. Я потратил этот день безвозвратно – он никогда не вернется, это время не возвращается, к сожалению. Я потратил этот день просто так: я просто дышал – и все. Я живу с такой философией".

На вопрос, как достичь такого же успеха, как он, Зеленский ответил: "Я думаю, что именно так. Маленькие победы. Мечта – это большая победа, которую мы видим где-то впереди, мы не знаем, когда (она осуществится) – и ничего страшного. Ты знаешь, что это мечта – ты к ней придешь. Но нужны маленькие мечтания: что-то сделай каждый день".

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленский
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