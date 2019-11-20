"Тойота" вылетела на встречку в Киеве: 2 погибших, 8 в больнице

Два человека погибли, еще 8 получили телесные повреждения различной степени тяжести в результате аварии в Святошинском районе Киева.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "Водитель, управляя автомобилем "Тойота", двигался по проезжей части на улице Зодчих. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом "Мерседес".

В результате ДТП 25-летний водитель и 21-летний пассажир "Тойота" погибли на месте, а трех других его пассажиров 1997, 1996, 1998 годов рождения госпитализировали".

Детали: Также пострадали 46-летний водитель микроавтобуса "Мерседес" и четверо пассажиров, 1951, 1956, 1957 и 1964 рождения, которых с травами различной степени тяжести доставили в больницу.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.