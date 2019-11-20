Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Тойота" вылетела на встречку в Киеве: 2 погибших, 8 в больнице

Среда, 20 ноября 2019, 10:29

Два человека погибли, еще 8 получили телесные повреждения различной степени тяжести в результате аварии в Святошинском районе Киева.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "Водитель, управляя автомобилем "Тойота", двигался по проезжей части на улице Зодчих. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом "Мерседес".

 

В результате ДТП 25-летний водитель и 21-летний пассажир "Тойота" погибли на месте, а трех других его пассажиров 1997, 1996, 1998 годов рождения госпитализировали".

Детали: Также пострадали 46-летний водитель микроавтобуса "Мерседес" и четверо пассажиров, 1951, 1956, 1957 и 1964 рождения, которых с травами различной степени тяжести доставили в больницу.

 

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Украинская правда
Темы: КиевДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Киев
На "Родину-мать" установили трезубец
По Украине распространялась воздушная тревога из-за ракет
На "Родину-мать" начали устанавливать трезубец
Последние новости
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
Все новости...
Реклама: