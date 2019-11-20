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Пенсионер МВД с пистолетом напал на полицию: спасал задержанного

Среда, 20 ноября 2019, 11:25

Пенсионер МВД напал с пистолетом на полицейских в Яготине, пытаясь освободить задержанного злоумышленника.

Источник: пресс-служба полиции Киевской области

Дословно: "В автомобиле ехали полицейские, сопровождавшие задержанного злоумышленника в отдел полиции. Им преградила дорогу машина, из которой вышел человек с пистолетом в руках, выкрикивая, что он начальник полиции.

Приведя оружие в боевую готовность, нападавший требовал у правоохранителей отпустить подозреваемого в разбойном нападении".  

 

Детали: Отмечается, что полицейские везли злоумышленников, задержанных в Яготине за разбойное нападение на одно из ООО, занимающееся горюче-смазочными материалами.

"Освободителя" быстро задержали бойцы корпуса оперативно-внезапной действия. У мужчины изъяли устройство для отстрела резиновыми пулями "ПМР".

Нападавшим оказался 50-летний местный житель, пенсионер МВД.

По факту угрозы правоохранителям и самовольного присвоения властных полномочий полиция открыла два уголовных производства по ч. 1 ст. 345 и по ч. 1 ст. 353 УКУ.

Задержанному объявили о подозрении.

Украинская правда
Темы: полицияКиевская областьМВД
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