В ближайшее время произойдет масштабная замена послов Украины за рубежом

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Среда, 20 ноября 2019, 13:16

Вскоре состоится масштабная замена послов Украины за границей: будут уволены и назначены около 20 руководителей посольств.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Назначения, в частности, ждут послы в США, НАТО, Совете Европы (должности вакантны, и кандидатуры новых послов уже определены) и представитель в Евросоюзе (по данным ЕП, решение о новом после не принято).

Среди послов, назначение которых ожидается, есть те, которые, вероятно, вызовут критику. Их объединяет одно: везде послами должны стать опытные дипломаты.

В конце сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что подал президенту Владимиру Зеленскому предложения по 20 новым руководителям иностранных миссий, и они согласованы с главой государства.

В МИД Украины есть идея провести в конце декабря большое совещание послов - собрать в Киеве всех действующих (и, вероятно, ряд следующих) послов Украины, чтобы объяснить им, какова стратегия Киева в противодействии агрессии РФ, в частности на Донбассе.

Подробнее читайте в статье: "Зе за границей: кто формирует международную политику президента Зеленского".

Темы: МИД дипломатические отношения


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