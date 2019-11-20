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Фонд соцстрахования приостанавливает выплаты больничных и пособий беременным и роженицам

Среда, 20 ноября 2019, 14:15

Фонд социального страхования приостанавливает перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам, так как выделенные на это средства иссякли.

Об этом фонд сообщает 20 ноября.

Директор исполнительной дирекции Фонда Евгений Баженков объясняет: "По действующему законодательству Фонд не может перечислить средства по каждому из направлений финансирования больше, чем утверждено в бюджете Фонда на 2019, принятом Кабинетом министров.

По направлению материального обеспечения запланированные на год расходы были исчерпаны 19 ноября. Средства на счетах есть, но с сегодняшнего дня мы не имеем права их перечислить до внесения изменений в годовой бюджет".

Постановление №16 "Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2019 год" принято Кабмином 16.01.2019. Общие расходы Фонда на текущий год были запланированы в размере 23,26 млрд гривен, в частности, на выплату материального обеспечения и социальных услуг – 12,974 млрд гривен, из которых 12,535 млрд грн – на материальное обеспечение.

По состоянию на 20 ноября общая сумма по заявлениям-расчетам, предоставленным к финансированию в 2019 году с учетом задолженности на начало года, составляет 13,573 млрд гривен, что превышает сметные назначения на год по соответствующей статье расходов на 1,038 млрд грн.

"Ситуация недопустимая, фактически выплаты остановлены из-за бюрократических причин. Сейчас мы ведем переговоры с Министерством социальной политики, которое как орган государственного надзора за Фондом может по согласованию с Министерством финансов подать проект внесения соответствующих изменений на утверждение Кабмина", – говорит Баженков.

"Проект изменений наработан. Надеюсь, Министерство социальной политики в ближайшее время его подаст. Как только Кабинет министров примет изменения, выплаты будут возобновлены", – уверяет он.

По общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности предоставляются следующие виды материального обеспечения: пособие по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком), пособие по беременности и родам и пособие на погребение.

Баженков отмечает, что бюджет Фонда на текущий год подавался на утверждение Кабмина бывшим руководством Министерства социальной политики и "был искусственно занижен по расходам".

"Средства на больничные и декретные были заложены на уровне 2018 года, без учета роста средней заработной платы. Вместе со снижением в предыдущие периоды в целом на 5,1% доли ЕСВ, которая направляется в бюджет Фонда, это привело к задержкам с выплатой материального обеспечения и, на сегодняшний день, вынужденной полной остановки выплат по этому направлению", – говорит руководитель Фонда.

Осуществление страховых выплат, а также финансирование медицинских и социальных услуг для пострадавших на производстве и реабилитационного лечения для застрахованных лиц Фонд осуществляет в штатном режиме.

"Украинская правда" в Threads

Темы: соцвыплатыбюджет
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