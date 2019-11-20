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"Честно" подсчитало, кто из мажоритарщиков больше других потратил на выборы

Среда, 20 ноября 2019, 14:55

Мажоритарщик-самовыдвиженец из 200-го округа Антон Яценко потратил на парламентскую кампанию 6,92 миллиона гривен – его избирательный фонд был самым крупным среди мажоритарщиков.

Источник: Общественное движение "Честно", который проанализировал все доступные финансовые отчеты кандидатов-мажоритарщиков на сайте ЦИК

Детали: Самая дешевая избирательная кампания была у мажоритарщика Юрия Камельчука, который избирался от "Слуги народа" на 124 округе. Официально он потратил на выборы 6700 гривен, что в 1017 раз меньше, чем фонд Яценко. 

 
Камельчук официально потратил на выборы меньше 7000 гривен

Отмечается, что Яценко не тратил значительных средств на телерекламу, а сосредоточился на организации концертов.

В период избирательной кампании при его "поддержке" в округе выступали DZIDZO, Олег Винник, ALYOSHA, Оля Полякова, Тина Кароль, группы "Антитела" и "НеАнгелы".

 

Яценко "брал" избирателя концертами, на что потратил больше 5 миллионов

Большинство концертов проходили в рамках открытия отремонтированных за государственные средства площадей, парков и т.п.

На массовые мероприятия с избирательного счета кандидата потратили 5,4 миллиона гривен, а Яценко получил 69% поддержки избирателей округа №200.

Зато Камельчук свои неполные официальные 6,7 тысячи гривен потратил на эфиры на местном телевидении.

При этом "Честно" отмечает, что фактически кампания Камельчука была как минимум вдвое дороже, чем та сума, о которой нардеп отчитался официально.

Потому что, согласно библиотеке рекламы Facebook, кандидат от конца июня до 19 июля, когда шла избирательная кампания, заказывал рекламу в этой соцсети на 286 долларов (около 7100 гривен).

Камельчук объяснил это тем, что оплачивал рекламу в Facebook с личной банковской карты, а не из избирательного фонда.

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