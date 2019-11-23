Трамп говорит, что Помпео планирует уйти с поста госсекретаря

Президент США Дональд Трамп знает о намерениях государственного секретаря Майка Помпео покинуть пост.

Источник: Трамп в интервью Fox News

Детали: По словам главы Белого дома, Помпео ближайшее время может покинуть администрацию, чтобы идти на выборы от штата Канзас.

Трамп считает, что госсекретарь может одержать победу на выборах в Сенат, поскольку "его любят в Канзасе".

Напомним: