Трамп говорит, что Помпео планирует уйти с поста госсекретаря
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Суббота, 23 ноября 2019, 01:45
Президент США Дональд Трамп знает о намерениях государственного секретаря Майка Помпео покинуть пост.
Источник: Трамп в интервью Fox News
Детали: По словам главы Белого дома, Помпео ближайшее время может покинуть администрацию, чтобы идти на выборы от штата Канзас.
Трамп считает, что госсекретарь может одержать победу на выборах в Сенат, поскольку "его любят в Канзасе".
Напомним:
- Должность государственного секретаря Майк Помпео занимает с апреля 2018 года.
Украинская правда
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