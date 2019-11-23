Часть Украины накроет сильный ветер

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Суббота, 23 ноября 2019, 08:27

Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий в части Украины на выходных.

Источник: сайт Укргидрометцентра

Дословно: "23 ноября в восточной и южной частях порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье 25 м/с (II уровень опасности, оранжевый)".

Детали: По шкале Бофорта, ветер силой 17,2-20,7 м/с способен ломать ветви деревьев, против такого ветра трудно идти.

Порывы 20,8-24,4 м/с приводят к небольшим разрушениям – могут сорвать черепицу или разрушить дымоходы, а ветер более 24,5 м/с – это уже сильный шторм, который может привести к значительным разрушениям и вырывать деревья с корнями.

Украинская правда
Темы: погода


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