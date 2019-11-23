Документы Госдепа свидетельствуют о контактах Помпео с Джулиани

Госдепартамент США в пятницу вечером опубликовал ряд документов, раскрывающих связь между государственным секретарем Майком Помпео и личным адвокатом Трампа Руди Джулиани на фоне расследования по делу об импичменте президента

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Politico.

На 100 страницах документов есть свидетельства неоднократных контактов в марте между Помпео и Джулиани, они происходили с помощью чиновников Белого дома.

Документы опубликованы в рамках судебного процесса, инициированного некоммерческой организацией American Oversight, которая требовала раскрыть записи, касающиеся действий Трампа по Украине.

Одно из таких свидетельств содержится в письме от 27 марта. Содержание письма показывает, что бывшая личная помощница Трампа Мадлен Вестерхаут помогла Джулиани связаться с Помпео после того, как команда Джулиани "пыталась, но не смогла сделать это по обычным каналам".

Напомним, во время слушаний в Конгрессе на этой неделе посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что высокопоставленные чиновники - вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео - знали о давлении на Украину с требованием расследования против Джо Байдена и его сына.

Помпео дистанцировался от дел Джулиани в Украине, размышляя над своими собственными более широкими политическими амбициями, которые заключаются в вероятном участии в выборах в Сенат в Канзасе.

Помпео публично в значительной степени хранил молчание в украинском деле, вызвав критику, что он не защищал своих подчиненных. В частности - бывшего посла в Украине Мари Йованович, которую отозвали с должности в то время, как Джулиани развернул кампанию в Украине.