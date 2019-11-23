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В Украине будет холодно, местами дождь и гололед

Суббота, 23 ноября 2019, 11:46

В ближайшие сутки в Украине сохранится холодная погода без существенных осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 24 ноября по всей территории страны ожидается сухая погода, небольшие осадки и слабый гололед ожидаются только в Закарпатье, Карпатах и Прикарпатье.

Температура воздуха опустится ночью до -6-11 градусов, в восточных областях – до 14 градусов мороза, днем от -2 до +3, на западе и юге – от 0 до +5, а в Закарпатской области до +8+13 градусов.

Ветер 5-12 м/с, в восточных, Херсонской и Запорожской областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 24 ноября без осадков, ночью -7-9 градусов, днем около 0 градусов.

25 ноября в Украине ночью -4-9 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, без осадков. На Закарпатье и в Крыму до 11 градусов тепла.

 

Темы: погода
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