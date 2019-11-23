В Киеве прошел Транс-Марш, противники прорывали кордон полиции
В Киеве на Михайловской площади состоялся Транс-Марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии.
Источник: Громадське
Прямая речь организаторов: "Акция посвящена Международному дню памяти трансгендерных людей, который был 20 ноября. В этот день вспоминают тех, кто погиб из-за трансфобии".
Детали: По словам организаторов, только за прошлый год из-за трансфобии погиб 331 человек в разных странах мира.
Украины в этом списке нет, но, по мнению организаторов, это может быть связано не с тем, что таких случаев не было, а с тем, что трансгендерное сообщество достаточно закрытое, поэтому, возможно, просто нет данных о таких случаях.
Также организаторы отметили, что хотят услышать позицию новой власти относительно трансгендерных людей, а также выдвинуть к ней требования по обновлению клинического протокола, регулирующего процедуру трансгендерного перехода и введение гендерной идентичности в антидискриминационное законодательство.
Марш охраняла Нацполиция, в частности полиция диалога и конная полиция.
Наряду с Транс-маршем люди вышли на контракцию. Противники марша памяти трансгендерных людей пытались прорвать кордон полиции.
Противники маршу пам'яті трансгендерних людей у Києві намагаються прорвати кордон поліції pic.twitter.com/tLWxslyVgV— hromadske (@HromadskeUA) November 23, 2019
Одного мужчину правоохранители задержали.
Справка.
Трансгендерность – собирательный термин для обозначения явлений несовпадения социальной и биологической пола.
Международный день памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии, отмечают 20 ноября.
В Украине марш ко Дню памяти проводится с 2016 года.
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