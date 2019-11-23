В Киеве прошел Транс-Марш, противники прорывали кордон полиции

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Суббота, 23 ноября 2019, 13:15

В Киеве на Михайловской площади состоялся Транс-Марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии.

Источник: Громадське

Прямая речь организаторов: "Акция посвящена Международному дню памяти трансгендерных людей, который был 20 ноября. В этот день вспоминают тех, кто погиб из-за трансфобии". 

 

Детали: По словам организаторов, только за прошлый год из-за трансфобии погиб 331 человек в разных странах мира.

Украины в этом списке нет, но, по мнению организаторов, это может быть связано не с тем, что таких случаев не было, а с тем, что трансгендерное сообщество достаточно закрытое, поэтому, возможно, просто нет данных о таких случаях.

Также организаторы отметили, что хотят услышать позицию новой власти относительно трансгендерных людей, а также выдвинуть к ней требования по обновлению клинического протокола, регулирующего процедуру трансгендерного перехода и введение гендерной идентичности в антидискриминационное законодательство.

Марш охраняла Нацполиция, в частности полиция диалога и конная полиция.

Наряду с Транс-маршем люди вышли на контракцию. Противники марша памяти трансгендерных людей пытались прорвать кордон полиции.

Одного мужчину правоохранители задержали.

Справка.

Трансгендерность – собирательный термин для обозначения явлений несовпадения социальной и биологической пола.

Международный день памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии, отмечают 20 ноября.

В Украине марш ко Дню памяти проводится с 2016 года.   



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