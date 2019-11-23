Возле посольства и консульств РФ прошли акции памяти жертв Голодомора
Возле посольства РФ в Киеве и консульств во Львове, Харькове и Одессе в субботу прошли акции памяти жертв Голодомора.
Источник: "Интерфакс-Украина", "Громадське"
Детали: Как передает "Интерфакс-Украина", в акции у посольства РФ в Киеве участвовали около двух десятков активистов.
Акцию организовали представители "Объединения добровольцев" совместно с активистами "Всемирного движения патриотов Украины".
Участники призвали украинское общество ценить независимость страны и не забывать о российской агрессии.
На воротах посольства разместили плакаты с надписью "Голодомор 1932-1933. Помним. Отомстим".
Прямая речь главы киевского областного центра "Объединение добровольцев" Юрия Кашпировского: "Цель – очень проста, напомнить обществу о преступлениях, которые осуществила и продолжает осуществлять РФ, напомнить обществу, в какой стране мы живем, что Россия была, есть и еще будет вражеской страной, которая стала причиной очень многих жертв. И что мы должны ценить независимость, поскольку она дается нам такой большой кровью".
Детали: В то же время, как сообщает "Громадське", два десятка активистов вышли к генеральному консульству России в Харькове, потому что считают РФ преемницей советской власти, виновной в смерти миллионов украинцев во время Голодомора 1932-1933 годов.
В акции протеста приняли участие представители "Объединения добровольцев", активисты "Всемирного движения патриотов Украины", члены "Фрайкора" и ветераны боевых действий на Донбассе.
В конце акции активисты расклеили листовки на заборе у здания консульства с надписью: "Тогда их мог спасти хлеб, теперь нас спасет память".
Консульство в субботу было закрыто, поэтому к митингующим никто не вышел. Мероприятие прошло мирно. За порядком следили около 30 полицейских.
Во Львове полсотни представителей "Объединения добровольцев" и "Всемирного движения патриотов Украины" пикетировали российское консульство.
Пикетчики расклеили листовки на заборе здания с надписью "Голодомор. Помним. Отомстим".
Из российского консульства к участникам акции также никто не вышел. Мероприятие состоялось мирно.
Одновременно акция прошла в Одессе.
В Украине в четвертую субботу ноября чтят память жертв голодоморов и политических репрессий. День памяти жертв голодоморов и политических репрессий был установлен указом второго президента Украины Леонида Кучмы в 1998 году.