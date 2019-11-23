Гончарук о визите миссии МВФ: Провели конструктивные переговоры

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Суббота, 23 ноября 2019, 17:28

Премьер Алексей Гончарук оценивает переговоры с миссией Международного валютного фонда как конструктивные.

Источник: Правительственный портал по итогам визита миссии МВФ в Украину

Прямая речь Гончарука: "Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев".

"Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве".

Детали: Как отмечает Правительственный портал, миссия МВФ, которая находилась в Украине 14-22 ноября, также акцентировала внимание на продолжении взвешенной экономической политики.

Дословно Правительственный портал: "По словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой и главы миссии Рона ван Родена, достигнут прогресс и в дискуссиях о политике и реформ, которые могут быть основой новой программы МВФ, включая поддержку денежно-кредитного, фискального и финансового секторов, а также реформ для улучшения бизнес-среды, укрепления верховенства закона и экономического роста".

Что было раньше: Миссия Международного валютного фонда 22 ноября завершила свою работу в Украине.

Украинская правда
Темы: МВФ Кабинет министров


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