В воскресенье вечером могут ограничить вход на три станции метро

574 просмотра
Суббота, 23 ноября 2019, 23:21

В воскресенье, 24 ноября, в связи с проведением футбольного матча возможно ограничение на вход станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Источник: "Киевский метрополитен"

Дословно: "Завтра, 24 ноября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 17:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Мариуполь" (Мариуполь), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"".

Украинская правда
Темы: метро


powered by lun.ua
Материалы по теме
Советник Кличко рассказал о возможности запуска "легкого" метро на Троещину 20 ноября 2019, 14:33
Минеру киевского метро дали 6 лет тюрьмы 14 ноября 2019, 14:39
В киевское метро не будут пускать нищих, голых и музыкантов 12 ноября 2019, 14:15
Все новости
Главные новости
Хомчак: Возвращенные Россией военные корабли разграбили мародеры
Госдеп США связал Голодомор и нынешнюю агрессию РФ
Зеленский о Голодоморе: Никогда не сможем забыть и простить
Миссия МВФ завершила работу в Украине: дискуссии продолжатся
Все новости
социум

Новогодние елки-2020: где купить легальную и штрафы за незаконную

Фото

Как выглядят черепахи-альбиносы

советы

"Расскажите о себе": как ответить на этот вопрос на собеседовании

Поиск по сайту
Архив
Весь архів