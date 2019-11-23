Зеленский наградил иностранок за деятельность в отношении правды о Голодоморе

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Суббота, 23 ноября 2019, 23:35

Президент Владимир Зеленский наградил трех иностранок за весомый вклад в чествование памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Источник: Указ президента, обнародованный на его сайте

Детали: Орденом княгини Ольги III степени награждена советница канцелярии правительства Литовской Республики Диана Варнайте; польский режиссер, председатель Европейской академии кино Агнешка Холланд; польский историк, журналистка газеты Washington Post Энн Элизабет Эпплбом.

Кроме того, отличием президента Украины - Крестом Ивана Мазепы награжден председатель Ассоциации прибалтийских украинский г.Клайпеда, Леонид Трегуб, Литовская республика.

Как отмечено в указе, они награждены "за весомый вклад в чествование памяти жертв геноцида украинского народа - Голодомора 1932-1933 годов в Украине, подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о Голодоморе".

Украинская правда
Темы: Зеленский голодомор


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