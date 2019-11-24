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Главные новости субботы и ночи: миссия МВФ завершила свою работу, Коболев готов дать показания в расследовании США

Воскресенье, 24 ноября 2019, 07:00

Миссия Международного валютного фонда 22 ноября завершила свою работу, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев готов дать показания в расследовании США – новости, которые были актуальны 23 ноября.

О МВФ

Миссия Международного валютного фонда 22 ноября завершила свою работу в Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе Фонда, который есть в распоряжении ЭП.

Как отмечается, миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом посетила Украину в период с 14 по 22 ноября.

О адвокате Трампа

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев готов дать показания в федеральном расследовании США в отношении адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.

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Темы: США
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