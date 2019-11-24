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Минобороны: Сенаторы США поддерживают Украину в противостоянии с Россией

Воскресенье, 24 ноября 2019, 08:02

Министерство обороны заявляет, что сенаторы США заверили, что продолжат поддерживать Украину в противостоянии гибридным угрозам со стороны РФ.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "Соединенные Штаты Америки будут продолжать политически поддерживать Украину в противостоянии гибридным угрозам со стороны Российской Федерации".

Детали: Отмечается, что министр обороны Андрей Загороднюк встретился с американскими сенаторами Тимом Кейном и Ангусом Кингом.

Они обсудили дальнейшее санкционное давление на страну-агрессора, в частности, за строительство "Северного потока-2".

Загороднюк ознакомил сенаторов с текущей ситуацией в отечественном оборонном ведомстве и планом его реформирования.

А сенаторы заверили в полной поддержке Сенатом инициатив украинской стороны и продолжении "плодотворного взаимовыгодного сотрудничества".

Украинская правда
Темы: СШАУкраинаРосcия
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