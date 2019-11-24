Минобороны: Сенаторы США поддерживают Украину в противостоянии с Россией
Министерство обороны заявляет, что сенаторы США заверили, что продолжат поддерживать Украину в противостоянии гибридным угрозам со стороны РФ.
Источник: пресс-служба Минобороны
Дословно: "Соединенные Штаты Америки будут продолжать политически поддерживать Украину в противостоянии гибридным угрозам со стороны Российской Федерации".
Детали: Отмечается, что министр обороны Андрей Загороднюк встретился с американскими сенаторами Тимом Кейном и Ангусом Кингом.
Они обсудили дальнейшее санкционное давление на страну-агрессора, в частности, за строительство "Северного потока-2".
Загороднюк ознакомил сенаторов с текущей ситуацией в отечественном оборонном ведомстве и планом его реформирования.
А сенаторы заверили в полной поддержке Сенатом инициатив украинской стороны и продолжении "плодотворного взаимовыгодного сотрудничества".