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США могут предусмотреть санкции за "Северный поток-2" в бюджете-2020

Воскресенье, 24 ноября 2019, 08:55

Конгресс США может предусмотреть санкции против российского проекта "Северный поток-2" в американском оборонном бюджете на 2020 год.

Источник: Голос Америки со ссылкой на оборонное издание Defensenews

Прямая речь председателя Комитета международных дел Сената США сенатора Джима Риша: "Окно возможностей закрывается. Значительную часть "Северного потока" уже построено.

Это принесет им большие расходы. Думаю, если санкции пройдут, (компании, участвующие в проекте, – ред.) будут вынуждены закрыться, и, думаю, россияне будут вынуждены искать другие пути, чтобы это сделать".

Детали: Закон о национальном оборонном бюджете является одним из важнейших документов, определяющим оборонительные расходы США.

Включение положения о санкциях в проект будет означать, что существует общая позиция по этому вопросу в обеих палатах Конгресса и в банковском комитете.

Текст законопроекта пока не раскрывают. Но, по словам сенатора, положение о санкциях будет созвучным с пунктами законопроекта, поданного в июле сенатором Тедом Крузом.

Тот документ предлагает ввести санкции против судов, участвующих в построении российского трубопровода "Северный поток".

США выступают против воплощения "Северного потока-2", поскольку он увеличит зависимость Европы от российского газа и навредит Украине.

Темы: СШАРосcиясанкцииГазпром
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