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Скандал в Сербии: президент признал, что сербское оружие могло оказаться на Донбассе

Воскресенье, 24 ноября 2019, 10:16
Скандал в Сербии: президент признал, что сербское оружие могло оказаться на Донбассе

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не продавала оружие в Украину, однако признал, что сербские минометы могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта.

Об этом он заявил в субботу в Северной Македонии, сообщает "Европейская правда".

"Они (оппозиция – ред..) обвинили нас в убийстве российских детей в Донецке и Луганске, потому что мы продаем оружие в Украину. Они хотят ухудшения отношений между нашей страной и Россией. Они показали документ, который должен продемонстрировать вину Сербии", - сказал Вучич, комментируя обнародованные оппозиционеркой Мариникой Тепич документы о встрече представителя Украины с представителями сербського военного завода "Крушик".

Согласно обнародованным Тепич данным, сербская компания "Техноремонт" купила партию мин производства завода "Крушик" в продавца Jugoimport SDPR, продала польской компании Nattan, представителем которой фактически был гражданин Украины Виталий Дементьев, а уже потом боеприпасы попали в Украину.

Вучич заявил, что министерство торговли Сербии позволило компании "Техноремонт" продать оружие польской компании Nattan, которая в документах, обнародованных опозиционеркой, названа конечным получателем оружия.

Сербский президент заверил, что хотя все было сделано согласно закону и сделка была "чистая, как слеза", однако сербские спецслужбы предупредили Службу внешней разведки России о возможном реэкспорте вооружения в Украину.

Вучич также рассказал, что в агентство безопасности и информации Сербии вызвали владельца компании "Техноремонт" и говорили ему "не играть и не экспортировать в Украину не угрожать отношениям с Россией".

Ранее болгарская антизападная расследователь Диляна Гайтанджиева заявила, что украинские военные на Донбассе, вероятно, используют оружие из Сербии несмотря на то, что официально страна не экспортировала вооружения в Украину.

22 ноября министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович заявил, что Сербия не экспортирует оружие в Украину и не продавала мины для использования в боевых действиях на Донбассе.

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Темы: СербияДонбассоружие
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