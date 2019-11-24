Синоптик рассказала, когда ждать потепления

В ближайшие дни в Украине сохранится морозная погода, а с 28 ноября ожидаются потепление и дождь.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "В Украине благодаря именно антициклона Quincу понедельник снова будет холодным, мороз и дальше будет грызть голую землю, асфальт и наши носы и щеки.

Потепление и осадки – с 28-го ноября. Ждем вместе".

Детали: По прогнозу синоптика, ближайшей ночью в Украине ожидается -3-9 градусов, днем ​​25 ноября – от 3 мороза до 4 тепла, без существенных осадков.

На западе и юге ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем ​​1-6 градусов тепла, на Закарпатье до +6+10 градусов.

Ветер юго-восточный, 5-12 м/с, в Приазовье ожидается штормовой ветер.

В Киеве понедельник будет холодным и сухим. Ночью -5-7 градусов, днем ​​от 2 мороза до 2 тепла.