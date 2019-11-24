На выборах в Румынии побеждает действующий президент - экзит-пол

Действующий президент Румынии Клаус Йоханниса уверенно побеждает во втором туре выборов главы государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на результаты экзит-пола Румынского института оценки и планирования.

Согласно ему, Краус Йоханниса набрал 66,5% голосов, а его соперница, експремьер от социал-демократов Виорика Данчиле - 33,5%.

По данным Центрального избирательного бюро Румынии В голосовании приняли участие 49,7% избирателей.

Напомним, в первом туре Йоганнис победил с результатом 37,8%, Денчиле набрала 22,2%.

В случае победы Йоганнис, известный активной борьбой со взяточничеством и поддержкой его действий Западом, сможет назначить главных прокуроров, решительно бороться с повсеместной коррупцией.

Переизбрания Йоганниса также повысить шансы Либеральной партии сформировать коалиционное правительство после парламентских выборов, которые должны состояться в 2020 году.