Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На выборах в Румынии побеждает действующий президент - экзит-пол

Воскресенье, 24 ноября 2019, 22:14

Действующий президент Румынии Клаус Йоханниса уверенно побеждает во втором туре выборов главы государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на результаты экзит-пола Румынского института оценки и планирования.

Согласно ему, Краус Йоханниса набрал 66,5% голосов, а его соперница, експремьер от социал-демократов Виорика Данчиле - 33,5%.

По данным Центрального избирательного бюро Румынии В голосовании приняли участие 49,7% избирателей.

Напомним, в первом туре Йоганнис победил с результатом 37,8%, Денчиле набрала 22,2%.

В случае победы Йоганнис, известный активной борьбой со взяточничеством и поддержкой его действий Западом, сможет назначить главных прокуроров, решительно бороться с повсеместной коррупцией.

Переизбрания Йоганниса также повысить шансы Либеральной партии сформировать коалиционное правительство после парламентских выборов, которые должны состояться в 2020 году.

Темы: Румыния
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Румыния
"Горшок с сокровищами": в Румынии нашли тысячи средневековых монет
Правительство смягчило запрет на экспорт сахара: разрешило продавать в Румынию
Румыния подтвердила, что станет местом для подготовки украинцев на F-16
Последние новости
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
Все новости...
Реклама: