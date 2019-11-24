Вселенский патриарх провел панихиду по жертвам Голодомора в Украине

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Воскресенье, 24 ноября 2019, 23:31

В Стамбуле с участием Вселенского патриарха Варфоломея прошла божественная литургия и панихида по жертвам Голодомора 1932-33 годов в Украине.

Источник: Укринформ

 

Прямая речь Варфоломея: "Сегодня мы чтим 86-ю годовщину Голодомора и память жертв этого геноцида сталинского режима против украинского народа. Бесчисленное количество украинских мирных жителей: детей, мужчин и женщин - страдали от голода и боролись за свою национальную идентичность, язык и культуру".

Детали: Патриарх подчеркнул, что зло и в настоящее время осуществляет свое разрушительное воздействие на мир, но нашей обязанностью является борьба для победы добра.

Прямая речь Варфоломея: "Вселенский патриархат решил предоставить автокефалию народу Божьему Украины, чтобы он мог организовать свою жизнь в соответствии с основами святых канонов церкви и ее традиций, чтобы было уважение к Матери Церкви и был в коммуникации с другими православными церквями".

 

Детали: Божественная литургия и панихида по жертвам голодоморов при участии Вселенского патриарха происходила не впервые. В прошлом году 2 декабря литургия была отслужена в Стамбуле. Также в сентябре богослужения в память о жертвах Голодомора и траурная акция "Зажги свечу памяти" состоялись в Анкаре.

Темы: церковь голодомор


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