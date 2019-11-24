Из-за обстрела оккупантов в Донецкой области сгорели 6 домов

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Воскресенье, 24 ноября 2019, 23:49

В воскресенье вечером в результате вражеского обстрела в районе Березового Донецкой области произошел пожар в дачном поселке, население эвакуировали.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Сегодня, 24 ноября, около 18.00 российские оккупанты обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе Березового Донецкой области и дачный массив этого населенного пункта из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов.

В результате обстрела загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, которая перешла на расположенный неподалеку дачный поселок.

Сейчас почти полностью выгорели 6 зданий. Военнослужащим Объединенных сил удалось оперативно эвакуировать гражданское население, сейчас продолжаются мероприятия по локализации пожара".

Детали: В пресс-центре сообщили, что около 23.00 пожар был локализован, пострадавших нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе пожар


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