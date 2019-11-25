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На местных выборах в Гонконге побеждает оппозиция

Понедельник, 25 ноября 2019, 00:25

Кандидаты продемократического движения получили большинство на выборах в окружные советы в условиях политического кризиса в Гонконге.

Источник: Reuters

Детали: Представители оппозиции получили больше половины мест в советах в борьбе с провластными кандидатами.

По состоянию на 5 часов утра они получили 283 места в противовес примерно 32 портфелям, которые достались их оппонентам.

Проголосовать после шести месяцев антиправительственных протестов пришло рекордное количество избирателей. Явка составила 71%, что на 24% больше, чем на выборах 2015 года.

Окружные советы Гонконга контролируют отдельные расходы и решают ряд местных вопросов, таких как транспорт. Также они служат платформой для распространения политического влияния в городе, которое подчиняется коммунистическому Китаю.

Некоторые кандидаты уже заявили, что результат голосования похож на голосование поддержки протестного движения. Они считают, что эта победа может повлиять на власти города, которые поддерживает Пекин.

Напомним:

  • Протесты в Гонконге начались в июне против намерений власти разрешить экстрадицию граждан автономии в Китай. Под юрисдикцию Пекина бывшая британская колония перешла в 1997 году. Сейчас Гонконг – полуавтономный "специальный административный регион".
  • В соцсетях события уже неоднократно сравнивали с противостоянием участников Революции достоинства и силовиков в Украине зимой 2013-2014 годов.
  • Протесты продолжаются уже около восьми месяцев и в последнее время стали еще более ожесточенными. Их участники строят баррикады, отбиваются от полицейских "коктейлями Молотова", камнями с брусчатки и стрелами.
  • В ответ полицейские применяют слезоточивый газ, дубинки и водометы. Активисты обвиняют полицию в избиениях и убийствах.
  • Кроме того, среди требований демонстрантов – отставка главы администрации Гонконга Керри Лем, отказ от названия протеста "бунтом", освобождение арестованных.

Украинская правда
Темы: Китай
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