Возросло число жертв наводнений во Франции

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Понедельник, 25 ноября 2019, 04:20

Спасатели сообщили, что нашли тела четырех погибших в результате наводнений в департаменте Вар на юге Франции.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на BFMTV

Дословно: "В связи с наводнениями спасательные службы обнаружили в Таннероне тела двух пожилых людей с Грасу, которые считались пропавшими без вести. Они находились в своей машине. Таким образом, число погибших от наводнений в департаменте Вар достигло четырех человек "

Детали: Из-за непогоды власти эвакуировали 1700 человек и отправила их в центры размещения.

За последние двое суток на отдельные районы департаментов Вар и Приморские Альпы выпала двух-, а то и трехмесячная норма осадков. Это стало причиной выхода рек из берегов и затоплений.

Напомним:

  • Накануне во французском департаменте Вар, в районах, пострадавших от непогоды, спасатели обнаружили два человеческих тела.

Украинская правда
Темы: Франция стихийное бедствие


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