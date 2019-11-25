Вандалы нанесли свастику на памятник Шолом-Алейхему в Киеве

Хулиганы разрисовали свастикой памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему.

Об этом главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман сообщил 25 ноября в Facebook.

"Очередная провокация напротив нашей синагоги... Сегодня утром", – написал он.

Раввин опубликовал фото памятника с нанесенным красной краской символом нацистов.

Памятник находится на улице Рогнединской – неподалеку от синагоги на улице Шота Руставели.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в Twitter: «Антисемитский акт по отношению к памятнику Шолом-Алейхему в Киеве отвратительный, ужасный и требует оперативного расследования. Злоумышленник должен быть привлечен к ответственности».