Вандалы нанесли свастику на памятник Шолом-Алейхему в Киеве
Хулиганы разрисовали свастикой памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему.
Об этом главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман сообщил 25 ноября в Facebook.
"Очередная провокация напротив нашей синагоги... Сегодня утром", – написал он.
Раввин опубликовал фото памятника с нанесенным красной краской символом нацистов.
Памятник находится на улице Рогнединской – неподалеку от синагоги на улице Шота Руставели.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в Twitter: «Антисемитский акт по отношению к памятнику Шолом-Алейхему в Киеве отвратительный, ужасный и требует оперативного расследования. Злоумышленник должен быть привлечен к ответственности».
Представитель синагоги обратился в полицию, она открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство).
Правоохранители изъяли записи с уличных камер видеонаблюдения.