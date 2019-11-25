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Не все с теплом в Киеве и еще в 4 областях

Понедельник, 25 ноября 2019, 10:57

Еще в 4 областях и столице Украины не во всех домах и социальных учреждениях подключено центральное отопление.

Источник: Министерство регионального развития

 

Дословно: "По состоянию на 25 ноября на 100% подключены к отоплению 20 областей: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская.

Подключены не все объекты социальной и жилищной сфер в Запорожской (социальная – 99,7%), Кировоградской (жилая – 93,1%, социальная – 99,7%), Одесской (жилая – 99,9%), Полтавской (социальная – 98,1%) областях и г.. Киев (жилая – 99,9%)".

Детали: На прошлой неделе в Украине начались морозные дни.

Темы: отопление
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