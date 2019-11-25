Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцы резко поменяли отношение к "новым лицам" в политике – опрос

Понедельник, 25 ноября 2019, 11:01
Украинцы резко поменяли отношение к новым лицам в политике – опрос

После парламентских выборов украинцы изменили свое отношение к "новых лицам" в политике: теперь граждане преимущественно негативно относятся к непрофессиональным политикам.

Источник: исследование общественного мнения за ноябрь, проведенное фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Детали: Так теперь 41% опрошенных преимущественно негативно относятся к тому, что большинство новоизбранных депутатов никогда не занимались политикой. Считают это позитивом существенно меньше – 24%, а по мнению 26% это может быть и позитивом, и негативом, в зависимости от того, будут ли эти депутаты учиться и привлекать квалифицированных специалистов.

Причем сразу после выборов мнения избирателей были существенно иными: негативом отсутствие политического опыта в новоизбранных депутатов считали только 25%, 35% оценивали это, наоборот, как позитив, а 26%, как и сейчас, видели возможности как позитива, так и негатива.

 

Наиболее негативно оценивают недостаточную опытность новоизбранных депутатов в политике избиратели партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" (68% – отрицательно, 13% – положительно) и избиратели партии" Европейская солидарность" (соответственно, 73% и 12%).

Зато среди избирателей партии "Слуга народа" мнения расходятся: 36% уверены, что отсутствие политического опыта – это позитив, 25% – негатив, а 31% считают, что это может быть как позитивом, так и негативом, в зависимости от стремления депутатов учиться.

Дополнительно: Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины проводилось с 4 по 19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме автономной республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос был осуществлен при финансовой поддержке представительства Европейского Союза в Украине.

Для сравнения приводятся результаты общенациональных опросов, проведенных фондом Кучерива совместно с Центром Разумкова (13-20 июня 2019 и 16-22 августа 2018 года) и КМИС (9 - 18 августа 2019 года).

Украинская правда
Темы: социология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
социология
Украинцы за рубежом видят войну более длительной, чем украинцы дома – "Рейтинг"
56% украинцев ожидают от саммита НАТО гарантий вступления Украины
89% украинцев хотят в НАТО
Последние новости
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
Все новости...
Реклама: