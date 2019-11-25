Украинцы резко поменяли отношение к "новым лицам" в политике – опрос

После парламентских выборов украинцы изменили свое отношение к "новых лицам" в политике: теперь граждане преимущественно негативно относятся к непрофессиональным политикам.

Источник: исследование общественного мнения за ноябрь, проведенное фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Детали: Так теперь 41% опрошенных преимущественно негативно относятся к тому, что большинство новоизбранных депутатов никогда не занимались политикой. Считают это позитивом существенно меньше – 24%, а по мнению 26% это может быть и позитивом, и негативом, в зависимости от того, будут ли эти депутаты учиться и привлекать квалифицированных специалистов.

Причем сразу после выборов мнения избирателей были существенно иными: негативом отсутствие политического опыта в новоизбранных депутатов считали только 25%, 35% оценивали это, наоборот, как позитив, а 26%, как и сейчас, видели возможности как позитива, так и негатива.

Наиболее негативно оценивают недостаточную опытность новоизбранных депутатов в политике избиратели партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" (68% – отрицательно, 13% – положительно) и избиратели партии" Европейская солидарность" (соответственно, 73% и 12%).

Зато среди избирателей партии "Слуга народа" мнения расходятся: 36% уверены, что отсутствие политического опыта – это позитив, 25% – негатив, а 31% считают, что это может быть как позитивом, так и негативом, в зависимости от стремления депутатов учиться.

Дополнительно: Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины проводилось с 4 по 19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме автономной республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос был осуществлен при финансовой поддержке представительства Европейского Союза в Украине.

Для сравнения приводятся результаты общенациональных опросов, проведенных фондом Кучерива совместно с Центром Разумкова (13-20 июня 2019 и 16-22 августа 2018 года) и КМИС (9 - 18 августа 2019 года).