Украинцы резко поменяли отношение к "новым лицам" в политике – опрос

1442 просмотра
Понедельник, 25 ноября 2019, 12:01

После парламентских выборов украинцы изменили свое отношение к "новых лицам" в политике: теперь граждане преимущественно негативно относятся к непрофессиональным политикам.

Источник: исследование общественного мнения за ноябрь, проведенное фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Детали: Так теперь 41% опрошенных преимущественно негативно относятся к тому, что большинство новоизбранных депутатов никогда не занимались политикой. Считают это позитивом существенно меньше – 24%, а по мнению 26% это может быть и позитивом, и негативом, в зависимости от того, будут ли эти депутаты учиться и привлекать квалифицированных специалистов.

Причем сразу после выборов мнения избирателей были существенно иными: негативом отсутствие политического опыта в новоизбранных депутатов считали только 25%, 35% оценивали это, наоборот, как позитив, а 26%, как и сейчас, видели возможности как позитива, так и негатива.

 

Наиболее негативно оценивают недостаточную опытность новоизбранных депутатов в политике избиратели партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" (68% – отрицательно, 13% – положительно) и избиратели партии" Европейская солидарность" (соответственно, 73% и 12%).

Зато среди избирателей партии "Слуга народа" мнения расходятся: 36% уверены, что отсутствие политического опыта – это позитив, 25% – негатив, а 31% считают, что это может быть как позитивом, так и негативом, в зависимости от стремления депутатов учиться.

Дополнительно: Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины проводилось с 4 по 19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме автономной республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос был осуществлен при финансовой поддержке представительства Европейского Союза в Украине.

Для сравнения приводятся результаты общенациональных опросов, проведенных фондом Кучерива совместно с Центром Разумкова (13-20 июня 2019 и 16-22 августа 2018 года) и КМИС (9 - 18 августа 2019 года).

Украинская правда
Темы: социология


powered by lun.ua
Материалы по теме
В фирме, опрашивала ОРДЛО, объяснили свою противоречивую репутацию 11 ноября 2019, 21:50
Хотеть в Россию и доверять Путину. Можно ли проводить опрос в условиях оккупации 11 ноября 2019, 19:40
Лучше всего украинцы относятся к главе соседней страны – опрос 11 ноября 2019, 17:33
Все новости
Главные новости
Вандалы нанесли свастику на памятник Шолом-Алейхему в Киеве
В Кулебы после ДТП переломаны ребра, его сын – без сознания
Порошенко рассказал о двух встречах с Джулиани и его обещаниях
Из-за обстрела оккупантов в Донецкой области сгорели 6 домов
Все новости
Дети

Фастфуд и снеки: чем грозят и как приучить ребенка их не есть

мнение

Почему на отдыхе время "пролетает"

мандри

10 мест Львова, свободных от туристической толпы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів