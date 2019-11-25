Потепление принесет в Украину дожди и даже мокрый снег
В ближайшие сутки в Украине будет преимущественно холодно и сухо, а со среды ожидается изменение синоптической ситуации.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook
Детали: 26 ноября в Украине ночью еще будет морозно, -1-8 градусов, на юге и западе около нуля, днем во вторник в большинстве областей ожидается 0 +5 градусов, на севере от 2 мороза до 2 тепла.
Ветер юго-восточного и восточного направлений, 5-10 м/с, в Запорожской областях и в Донецкой области порывы могут достигать штормовых значений, до 15-22 м/с.
Осадков во вторник в Украине не предвидится.
В Киеве 26 ноября будет сухо и еще холодно. Ночью -4-6 градусов, днем во вторник около нуля.
В среду-четверг начнется постепенное потепление и увеличение осадков.
Прямая речь: "В Украине начнется потепление, а на Юге, Востоке и во многих центральных областях появятся осадки – преимущественно дождь, однако где-то возможно и мокрый снег. Однако, где и какие – в следующих прогнозах. А пока радостно машем рукой вредному ретроградному Меркурию и начинаем новую неделю новой синоптической ситуацией".
powered by lun.ua