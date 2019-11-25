Потепление принесет в Украину дожди и даже мокрый снег

В ближайшие сутки в Украине будет преимущественно холодно и сухо, а со среды ожидается изменение синоптической ситуации.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: 26 ноября в Украине ночью еще будет морозно, -1-8 градусов, на юге и западе около нуля, днем ​​во вторник в большинстве областей ожидается 0 +5 градусов, на севере от 2 мороза до 2 тепла.

Ветер юго-восточного и восточного направлений, 5-10 м/с, в Запорожской областях и в Донецкой области порывы могут достигать штормовых значений, до 15-22 м/с.

Осадков во вторник в Украине не предвидится.

В Киеве 26 ноября будет сухо и еще холодно. Ночью -4-6 градусов, днем ​​во вторник около нуля.

В среду-четверг начнется постепенное потепление и увеличение осадков.

Прямая речь: "В Украине начнется потепление, а на Юге, Востоке и во многих центральных областях появятся осадки – преимущественно дождь, однако где-то возможно и мокрый снег. Однако, где и какие – в следующих прогнозах. А пока радостно машем рукой вредному ретроградному Меркурию и начинаем новую неделю новой синоптической ситуацией".