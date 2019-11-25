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Взрыв авто адвоката в Харькове: машину подрывников нашли сожженной

Понедельник, 25 ноября 2019, 14:13
Взрыв авто адвоката в Харькове: машину подрывников нашли сожженной
057

В Харькове нашли сожженной машину вероятных подрывников, которые утром 25 ноября взорвали автомобиль в центре города.

Источник: пресс-служба полиции Харьковской области, UA.Харків, 057

Детали: Утром в Харькове возле дома по улице Чайковского взорвался автомобиль "Toyota Camry".

В результате происшествия никто не пострадал, однако механические повреждения получили пять автомобилей, находившихся в эпицентре взрыва.

Для оперативного розыска злоумышленников в Харькове и области ввели полицейскую операцию "Перехват".

Дословно: "Около 11:52 наряд патрульных полицейских обнаружил "Opel Vectra" с государственными знаками европейской регистрации по улице Пушкинской. Вероятно, именно на этой иномарке причастны к совершению преступления лица скрылись с места происшествия. Автомобиль почти полностью уничтожен огнем".

По данным СМИ, около машины полицейские нашли iPhone, газовый баллончик и зажигалку.

 
Opel Vectra

Адвокат Андрей Гагун рассказал местным изданиям, что взорвалась его машина. Гагун считает, что произошедшее - покушение на него. По его словам, взрывчатку установили под его машину и она сработала, когда автомобиль двинулся с места.

 

В результате происшествия адвокат получил незначительные порезы рук. Он также добавил, что уже получал угрозы через адвокатскую деятельность. Гагун считает, что таким образом его хотели запугать.

 

Сейчас автомобиль осматривают эксперты. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают причастных к преступлению лиц.

 

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15 ч.1. 115 (покушение на умышленное убийство) УК.

Украинская правда

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Темы: Харьковвзрывполицияавто
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