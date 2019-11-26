Сенцову вручат премию Сахарова в Европарламенте
Вторник, 26 ноября 2019, 07:22
26 ноября украинскому режиссеру Олегу Сенцову вручат премию имени Сахарова в Европейском парламенте во французском Страсбурге.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Церемония награждения состоится в зале заседаний, где Сенцов днем выступит с речью.
Украинец стал лауреатом правозащитной премии Сахарова в 2018 году. Тогда Россия удерживала его в заключении. Награду вместо него получили его сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.
Предыстория:
- Крымский режиссер Олег Сенцов находился в российском заключении с мая 2014 года, со времени аннексии Крыма.
- Он вернулся из колонии в Лабытнанги в Украину вместе с еще 34 украинцами 7 сентября 2019 года в результате обмена с Россией.
- С 1988 года Европарламент присуждает премию "За свободу мнения" имени Сахарова лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы.