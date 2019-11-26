Сенцову вручат премию Сахарова в Европарламенте

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Вторник, 26 ноября 2019, 08:22

26 ноября украинскому режиссеру Олегу Сенцову вручат премию имени Сахарова в Европейском парламенте во французском Страсбурге.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Церемония награждения состоится в зале заседаний, где Сенцов днем ​​выступит с речью.

Украинец стал лауреатом правозащитной премии Сахарова в 2018 году. Тогда Россия удерживала его в заключении. Награду вместо него получили его сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.

Предыстория:

  • Крымский режиссер Олег Сенцов находился в российском заключении с мая 2014 года, со времени аннексии Крыма.
  • Он вернулся из колонии в Лабытнанги в Украину вместе с еще 34 украинцами 7 сентября 2019 года в результате обмена с Россией.
  • С 1988 года Европарламент присуждает премию "За свободу мнения" имени Сахарова лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы.

Темы: Сенцов


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