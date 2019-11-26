Сенцову вручат премию Сахарова в Европарламенте

26 ноября украинскому режиссеру Олегу Сенцову вручат премию имени Сахарова в Европейском парламенте во французском Страсбурге.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Церемония награждения состоится в зале заседаний, где Сенцов днем ​​выступит с речью.

Украинец стал лауреатом правозащитной премии Сахарова в 2018 году. Тогда Россия удерживала его в заключении. Награду вместо него получили его сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.

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