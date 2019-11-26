Зеленский требует от Кабмина погасить долги перед учителями и врачами

Президент Владимир Зеленский поручил правительству погасить задолженность по заработным платам учителями и врачами.

Источник: видео на Facebook и Twitter Зеленского

Прямая речь президента: "Мне сегодня прислали много личных сообщений по поводу того, что в некоторых регионах Украины наши врачи и учителя не получили зарплату, начиная с сентября.

Я понимаю, что у нас новое правительство и очень много работы – но это самый важный приоритетный вопрос.

Я очень прошу, чтобы правительство собралось и очень быстро решило положительно этот вопрос. Верю и надеюсь, что вы меня услышали".

Детали: Зеленский записал это обращение перед визитом в Эстонию и Литву.