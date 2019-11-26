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Репетиция зимы закончилась – синоптик

Вторник, 26 ноября 2019, 11:32
Репетиция зимы закончилась – синоптик

В ближайшие сутки в Украине потеплеет, одновременно циклон принесет в часть регионов осадки: дождь, местами с мокрым снегом.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Ну, всё, морозы отступают – тепло приближается. Уже завтра, 27 ноября, зима зачехлит свои тромбоны, лютни и скрипки, репетиция закончилась. Пока".

Детали: Дневная температура среды составит +2 +6 градусов, на Западе и Юге +5 +11 градусов.

В то же время черноморский циклон принесет на южную часть, в восточные области, в Днепропетровскую, местами на Полтавщину дожди и порывистый ветер.

В этом регионе временами дождь меняться с мокрым снегом. Таким образом дороги могут быть с гололедом. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными.

На остальной территории – без существенных осадков.

В Киеве 27-го ноября осадки маловероятны, ночью еще побудет с "минусом", 0-3 градуса мороза, а днем ​​ожидается +1 +3 градуса.

К концу недели в Киеве потеплеет до +5 градусов, в пятницу пройдут дожди.

В то же время синоптик отмечает, что это потепление будет кратковременным, 1-2 декабря снова к придет похолодание.

Темы: погода
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